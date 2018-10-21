Banvit: 62 - Anadolu Efes: 86
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar
Banvit: Sedat Ali Karagülle, Perez 16, Thornton 4, İsmail Cem Ulusoy 4, Oliver 11, Morgan 12, Rıdvan Öncel 3, Metehan Akyel, Bircevic 4, Şehmus Hazer 6, Ragıp Berke Atar 2
Anadolu Efes: Beaubois 16, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 2, Birkan Batuk 4, Onuralp Bitim 2, Motum 18, Sertaç Şanlı 2, Buğrahan Tuncer 5, Micic 6, Ömer Can İlyasoğu 5, Dunston 16, Simon 5
1. Periyot: 18-22
Devre: 30-40
3. Periyot: 51-63
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 4. dakikası 7-7 eşitlikle geçildi. Banvit'in top kayıplarını Dunston, Micic, Motum ve Beaubois ile değerlendiren Anadolu Efes, 8. dakikada skoru 20-15'e getirdi. Farkı kapatmaya çalışan ev sahibi ekip karşısında Doğuş Balbay ile sayılar bulan Anadolu Efes, ilk periyodu 22-18 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Morgan ile sayılar bulan Banvit karşısında Motum ile pota altını iyi kullanan konuk ekip, 15. dakikada farkı 6 sayıya (24-30) taşıdı. Anadolu Efes, rakibinin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirip Birkan Batuk, Micic, Buğrahan Tuncer, Dunston ve Motum'un sayılarıyla soyunma odasına 40-30 üstün gitti.
Üçüncü periyotta sert savunmasının yanı sıra hızlı hücumlarla etkili olan Anadolu Efes, Simon-Doğuş Balbay ikilisinin kaydettiği basketlerle 23. dakikayı 48-34 önde geçti. Morgan ve Oliver'le farkı eritmeye çalışan Banvit karşısında pota altından Dunston ve Motum ile sayılar bulan Anadolu Efes, final çeyreğine 63-51 önde girdi.
Son periyodun ilk bölümünde Dunston-Beaubois ikilisinden önemli katkılar alan konuk ekip, son beş dakikaya 71-56 üstün girdi. Kalan bölümde farkı daha da açan Anadolu Efes, karşılaşmayı 86-62 kazandı.
Anadolu Efes'te Motum 18, Beaubois ve Dunston 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Banvit'te ise Perez 16, Morgan 12 sayı kaydetti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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