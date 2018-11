Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama, markalarına değer katmaya devam ediyor. Michelle Obama'nın yeni piyasaya sürülen Becoming kitabı için başlattığı tur, Obama markasının değerini artıran en önemli adımlardan biri New York Post'un haberine göre, yeni kitabı için ABD'nin 10 kentini kapsayan bir tura çıkan Michelle Obama, kitap için 65 milyon dolar ödeme aldı. Netflix ile bir şov için 50 milyon dolara anlaşan çift servetlerine servet katmaya devam ediyor.

20.5 MİLYON DOLARDAN

Hem Barack hem de Michelle Obama son dönemlerde konuşmacı olarak oldukça revaçta. Michelle Obama'nın konuşma başına 225 bin dolar aldığını yazan gazeteye göre, eski başkanın konuşma başına aldığı ücret 400 bin dolar. Forbes, Obama2nın 2005'te başkanlık görevini bıraktığı 2016'ya kadar maaş ve telif haklarından 20.5 milyon dolar kazandığını yazmıştı. Çiftin, konuşmalardan kazandıkları ücretler hariç şimdiki serveti 135 milyon doların üzerinde.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ