Baraj dizisinin 10. son bölümünde; Nazım, Nehir'in Tarık'a aşık olduğunu düşünüyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden dizis everler soruyor: Baraj 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...

BARAJ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! BARAJ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BARAJ 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir’in Nazım’ı seçmesi Tarık için büyük bir hayal kırıklığı yaratır, bu yüzden Fulya ile nişan hazırlıklarını hızlandırır. Nehir’i arayan polis, onun Nazım ile bir ilişkisi olduğunu öğrenir. Nehir ise Nazım’ın suçlanmasındansa kendini ele vermek ister ama Nazım’ın Nehir’i kaybetmeye hiç niyeti yoktur.