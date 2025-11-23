Habertürk
        Baraj çekildi, köy gün yüzüne çıktı | Son dakika haberleri

        Baraj çekildi, köy gün yüzüne çıktı

        Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan köy evleri ve tarihi binalar tekrar gün yüzüne çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 10:36 Güncelleme: 23.11.2025 - 10:36
        Baraj çekildi, köy gün yüzüne çıktı
        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan köy evleri ve tarihi binalar tekrar gün yüzüne çıktı

        AA'da yer alan habere göre ilçeye 28 kilometre uzaklıkta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından köy, tamamen su altında kaldı.

        Baraj kapaklarının kısmen açılmasıyla su seviyesi düşünce köydeki evler, cami, kilise ve bazı tarihi binalar gün yüzüne çıktı.

        Su seviyesinin düşmesiyle eski köye ait yapıların kalıntıları, cami ve kilisenin görünür hale gelmesi ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

        Kars-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan köyde görünür hale gelen yapılar dronla havadan görüntülendi.

