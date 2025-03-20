Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 20 Mart İSKİ güncel baraj doluluk oranı açıklandı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinde çok bulutlu hava hakim olacak ve bazı bölgelerde yağışlar etkili olacak. Yağan yağışların ardından güncel baraj doluluk oranı merak ediliyor. Peki, 20 Mart İSKİ güncel baraj doluluk oranı kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 20 Mart tarihinde açıklanan verilere göre, İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı belli oldu. Peki bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel doluluk oranları
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
20 Mart Perşembe günü İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı İSKİ tarafından yüzde 79.46 olarak açıklandı.
BARAJLARDA SON DURUM
Ömerli barajı doluluk oranı % 90,06
Terkos barajı doluluk oranı % 80,08
Büyükçekmece barajı doluluk oranı % 75,1
Darlık barajı doluluk oranı % 76,93
Sazlıdere barajı doluluk oranı % 58,01
Pabuçdere barajı doluluk oranı % 85,39
Alibey barajı doluluk oranı % 65,52
Kazandere barajı doluluk oranı % 86,18
Elmalı barajı doluluk oranı % 94,46