İstanbul'da sevindiren rekor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 79.37’ye yükseldi. Ömerli Barajında ise doluluk oranı rekor seviyeye ulaşarak yüzde 96.88 oldu. Ömerli Barajı bu oran ile son 11 yılın ikinci rekor seviyesine ulaştı. Baraj son olarak geçen 11 Nisan'da 97.80 seviyesine ulaşmıştı.

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı ocak ayının ilk haftasında yüzde 20’lerin altına kadar düşmüştü. Etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı. İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 79.80'e yükseldi. Ömerli Barajı ise, ocak ayında alarm vererek su seviyesi yüzde 20'nin altına düşmüştü.

İstanbul’da etkili olan kar ve yağmur yağışları sonrası doluluk oranı yüzde 96.88 seviyelerine ulaştı. Ömerli Barajı mevcut su miktarının yüzde 32.9'unu karşılayan bu oran ile İstanbul barajları içerisinde doluluk oranı en yüksek baraj olarak birinci sıraya yükseldi.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları (yüzde) şöyle:

*Ömerli Barajı yüzde 96.88

*Darlık Barajı yüzde 94.81

*Elmalı Barajı yüzde 93.96

*Istrancalar Barajı yüzde 86.44

*Büyükçekmece Barajı yüzde 76.22

*Terkos Barajı yüzde 74.97

*Kazandere Barajı yüzde 71.83

*Papuçdere Barajı yüzde 70.22

*Alibeyköy Barajı yüzde 67

*Sazlıdere Barajı yüzde 41.93