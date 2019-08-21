Piknik kabusa döndü

Hakan Bulut, Beycan Üçkardeş'in haberine göre, olay, Keşbükü Mahallesinden geçen Keşbükü ırmağında yaşandı.
Alınan bilgiye göre Hamdi Süver, ailesi ve diğer aile dostlarıyla birlikte dün Keşbükü ırmağı kıyısına piknik yapmaya gittiler.
Debisi oldukça düşük olan sudan karşı kıyıya geçen piknikçiler, akşama doğru ırmak üzerinde bulunan HES barajının kapaklarının açılmasından dolayı suyun yükselmesiyle mahsur kaldılar.
Piknikçilerin yardım talebi üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla piknikçi aileleri mahsur kaldıkları yerden kurtardılar.
YORUMLAR