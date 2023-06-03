Baraja düşüp boğuldu... Eşi ve annesi gözyaşı döktü

Aksaray'ın merkeze bağlı Gökçe köyünde dün 18.00 sıralarında, barajın etrafında arkadaşı Metin Tekin ile gezintiye çıkan Yılmaz Tan, dengesini kaybedip suya düştü.
DHA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir müddet suda çırpınıp, sonra kaybolan Tan'ın cansız bedenini, ekipler sudan çıkardı.
Olayı duyup baraja gelen Yılmaz Tan'ın 25 yaşındaki eşi Gamze Tan ile annesi Aynur Tan, gözyaşı döktü. Tan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Olayı anlatan arkadaşı Metin Tekin, "Gözden kayboldu. Elimiz, kolumuz bağlandı bir şey yapamadık. Saat 17.30 civarlarında geldik, yağmurdan dolayı kayalar ıslanmıştı. Biz yukarıya doğru çıkarken o arkamızdan geliyordu, sudan ses geldi, koştuk ama yetişemedik" dedi.
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