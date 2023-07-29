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Kısa mesajlarda, "45 günlük suyumuzu tasarruflu kullanalım. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Kadıköy Barajı başta olmak üzere tüm su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Bu sebeple tasarruf ve bilinçli tüketime dikkat ederek, çevrenizde halı yıkayan, bahçesini sulayan, araçlarını yıkayanları ve suyu bilinçsizce kullananları uyarın ya da Alo 153 Hattı´mızı arayarak bize bildirin. Geleceğimiz ve çocuklarımız için su kaynaklarımızı koruyalım, suyu tasarruflu kullanalım" ifadeleri yer aldı.

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"15 KUYU AKTİF OLACAK ŞEKİLDE BİR İHALE GERÇEKLEŞTİRDİK" Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Başaran, 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranının kuraklık nedeniyle 4 milyon metreküpe düştüğünü belirterek, "Bu 4 milyon metreküp sudan ölü hacim ve yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan buharlaşmayı düştüğümüzde 1 milyon metreküp kullanılabilir su kalacağını öngörüyoruz. Bu da yaklaşık 45 günlük suyumuz kaldığı anlamına geliyor. Biz Kadıköy Barajı bu durumdayken önlemler almaya çalıştık. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. İlk önce Kumdere köyünde bulunan 7 adet kuyumuza ilave olarak toplamda 15 kuyu aktif olacak şekilde bir ihale gerçekleştirdik. Bunu yılbaşına kadar hayata geçirerek, Keşan´a tek başına yetecek bir kaynak haline getirebilmek için mücadelemizi vereceğiz.