Barajlardaki doluluk oranları düşüşte! İSKİ verileri ile 22 Temmuz'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranlarını günlük olarak paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Barajlardaki doluluk oranı su seviyesi İSKİ tarafından açıklandı. Ömerli, Terkos, Elmalı, Alibeyköy ve diğer barajların doluluk oranları merak konusu oldu. İşte baraj doluluk oranında güncel veriler