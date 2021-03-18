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Baraka yaptığı arsanın sahibini silahla öldürdü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, 30 yaşındaki Sercan Tufan silahla öldürüldü. Arazisine baraka yaptığı arsa sahibini Tufan'ı öldüren Ali M., cinayetten iki gün sonra yakalandı

CANİ! Son dakika: Baraka yaptığı arsanın sahibini öldürdü
İHA

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, 30 yaşındaki Sercan Tufan'ı silahla vurarak öldüren Ali M. yakalandı.

Olay, 16 Mart tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Sercan Tufan (30) isimli şahıs, ailesinin izni ile arazilerine baraka yapmasına izin verdiği Ali M. isimli şahsın yaşadığı barakaya geldi. Tufan, Ali M. isimli şahsa arazilerini boşaltmasını söyledi. Tufan ile Ali M. arasında barakada tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ali M. silahla ateş ederek Tufan'ı vurdu. Ali M. olayın ardından kamyonetini de barakanın önünde bırakarak kayıplara karıştı. Barakaya gelen arkadaşı, Tufan'ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tufan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine intikal eden polis ve olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Tufan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ali M.'nin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ali M. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen cinayet zanlısı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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