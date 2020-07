Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Barbaros, 'Derbeder' şarkısını daha modern bir sound taşıyan yeni yorumuyla dinleyicilerin beğenisine sundu. Şarkı, karantinadan önce çekilmesine rağmen günümüzün 'Sosyal Mesafe' kuralına uygun olarak birbirine dokunamayan iki aşığın görüntülerinin yer aldığı klibiyle de dikkat çekiyor.

Son günlerde Cecilia Krull, The Weather Girls, Viktor Lazlo, Pumeza Matshikiza, Lena Kovacevic, The Puppini Sisters, IMA, Arunaja, Stan Antipariotis, Dulce Pontes gibi dünyaca ünlü isimlerle gerçekleştirdiği Instagram yayınlarıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan Barbaros ile yeni single çalışması 'Derbeder'i, dünyaca ünlü isimlerle instagramda yaptığı yayınları ve yeni projelerini konuştuk.

Pandemi süreci birçok kültür sanat faaliyetinde olduğu gibi müziğe de darbe vurdu. Sizce yeni normalde müzik evrim mi geçiriyor?

Pandemi döneminde başta instagram olmak üzere canlı yayınlar çok fazla arttı. Ben de dünyaca ünlü birçok isimle canlı yayınlar gerçekleştiriyorum. Kendim de yayınlara katılıyorum. Müzik her çağda farklı sunum biçimleriyle var olmaya devam ediyor. Taş plak, kaset, cd, dijital gibi çağın gerekliliklerine hepimiz uyum sağlıyoruz. Müzik dinleyicisine ulaşacak bir yol her zaman buluyor. Ama bir müzisyen olarak tabii ki sahne üzerinde dinleyicilerle karşılıklı bağ kurmayı ve canlı performans yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Müzik bundan sonra dijitalde daha fazla temsil ediliyor olacak ama sahne performanslarının yerini tutmayacağını düşünüyorum.

Sizdeki müzik tutkusu nasıl başladı?

Müzik dinlemek, şarkı söylemek bana hep çok iyi geldi. Akabinde lise orkestralarıyla yarışmalara katıldım, dereceler aldık, okulda konserler verdik. Ardından konservatuvar dönemleri... Profesyonel anlamda müzik yapmam ise Grup Rapsodi ile oldu. O tutkuyu hissettiğinizde, nasıl ve hangi anda başladığını hatırlamıyorsunuz.

'Derbeder'i şimdi sizin sesinizden dinliyoruz. 2000'li yılların 'Derbeder'in 1990'lardan farkı ne oldu?

Derbeder sözleri Soner Arıca'ya, müziği Soner Arıca ve Sezgin Gezgin'e ait efsane bir şarkı. 90'lardan farkı düzenlemesinin günümüz sounduna biraz daha yakın olması ama hepimizin özen gösterdiği şey şarkının ruhundan bir şey kaybetmemekti. 'Derbeder'in hikâyesi benim için müziğe ilk başladığım yıllara kadar uzanıyor. Bir cover yapma fikri üzerinde düşünmeye başladığımda aklıma gelen ilk şarkılardan biri oldu. Vokal, nefesli çalgılar ve düzenlemesinde Batu Çaldıran'ın imzası ile gerçekten içime sinen bir yorum oldu. Cover yapmak riskli bir iş. Şarkının özüne sadık kalarak kendi yorumumu getirmeye çalıştım. Hatta Soner Arıca ile bir instagram yayınında da buluştuk. Kendisinin de şarkı ile ilgili beğenisini duymak beni mutlu etti.

Sahne üzerinde ya da albümlerde söylerken işte benim tarzım dediğiniz bir tür var mı?

Sahne üzerinde söylediğim her tarzın benim kişisel müzik geçmişimle bir ilgisi var. Ben çok iyi bir opera dinleyicisiyim ve klasik eğitimden geliyorum. Pop opera ya da en bilinen aryaları sahnede seslendiriyorum. Caz ve pop müzik de yine benim en çok seslendirdiğim müzik türleri arasında. Kendimi bu nedenle sadece tek bir türe yakın bulmuyorum. Hepsi benim için çok aşina olduğum söylemekten ve dinlemekten keyif aldığım türler.

Derbeder'in klibi de oldukça ilgi çekti. Klip, sosyal mesafe kurallarının gölgesinde mi çekildi?

Klibi karantina sürecinden önce çekmiştik. Bazı sahnelerde aramızda cam bir paravan bile vardı. O zaman henüz karantina süreci başlamamıştı, tamamen bir tesadüf oldu. Klibi Murad Küçük yönetti. Venezuela'lı top model Patricia Acosta ile birbirine ulaşamayan bir çiftin hikâyesini anlattık. Aramıza mesafe koyduk. Ama Umarım dinleyici ile aramızdaki mesafe en kısa sürede kapanır.

Barbaros ismi bu süreç boyunca dünyaca ünlü birçok isimle birlikte anılıyor. Bu birliktelikler nasıl gelişti?

Fikir tamamen menajerlik şirketim Pasion Turca'nın CEO'su Sinan Ufuk Nergis'in önerisi ile hayata geçti.

Dünyaca ünlü starları sayfamda ağırlamaya karar verdik. Türkiye ve dünyada çok büyük isimlerle konserler, turneler yaptıkları için geniş bir ulaşım ağları var. İlk yayını da La Casa De Papel'in 4. Sezonunun başladığı gün dizinin şarkılarını seslendiren Cecilia Krull ile yaptık sonrası da çok güzel bir şekilde geldi. Her pazartesi ve perşembe haftada iki kez yayınlara devam ediyoruz. Cecilia Krull'un ardından Almanya'ya uzandık The Weather Girls'den Dynelle Rhodes, Fransa'dan Viktor Lazlo, Güney Afrika'dan Pumeza Matshikiza, Sırbistan'dan Lena Kovacevic, İngiltere'den The Puppini Sisters, Kanada'dan IMA, Hindistan'dan Arunaja, Yunanistan'dan Antipariotis, Portekiz'den Dulce Pontesgibi dünyaca ünlü sanatçılarla instagramda müzikli bir dünya turu yaptık.

Müzik tekrar sahne üzerinde yapılmaya başlandığında ilk projeniz ne olacak?

Her müzisyenin olduğu gibi ilk yapmak istediğim şey dinleyicilerimle şartlar ve sosyal mesafe kuralları el verdiği ölçüde birlikte olmak. Bu pandemi sürecinde tabi ki bol bol düşünecek ve yeni projeler yaratacak zamanımız oldu. Süreci müzikle dolu dolu geçirdim. Bir an önce sahne programlarına başlamak istiyorum. Önümüzdeki günlerde Barış Manço'ya ait 'Evelallah' şarkısını yayınlayacağım yaz ayları için de bir de yabancı şarkıyı müzikseverlere sunmayı planlıyorum. Tabi ki bunun dışında da hayata geçirmek için planladığımız birçok proje var. Yakın zamanda Dario Moreno şarkılarından oluşan senfonik bir konser projesini hayata geçirmeyi umuyorum. İzmir'den başlayarak tüm dünyaya Dario Moreno şarkıları ile sesleneceğiz.