'Evelallah' ile Barış Manço'ya saygı duruşu 0:00 / 0:00

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Evelallah'ın klibi Beykoz Kundura Fabrikası'nda yönetmen Murad Küçük tarafından çekildi. Klibin hikayesi, Barbaros'un çocukken gittiği ilk konser olan ve 1982 yılında Barış Manço ile çekildiği çocukluk fotoğrafına dayanıyor.

Barbaros'un çocukluğunu "Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu" filminde Naim Süleymanoğlu'nun çocukluğunu da oynayan Batuhan Davutoğlu canlandırdı.



Barbaros, "Evelallah" şarkısı ile ilgili, "Hayatımda gittiğim ilk konser, Barış Manço konseridir. Seneler önce o konserde çektirdiğimiz fotoğraf hala sosyal medyamda duruyor. Müziğe başlama sebeplerimdendir Barış abi. Bundan seneler sonra elimde o fotoğrafla Barış Manço'nun Best of albümü 'Mançoloji' için geri vokal yapmaya gittiğimde birlikte çok duygulanmıştık" diyor.



Söz müziği Barış Manço'ya ait olan "Evelallah"ın düzenlemesi Volga Tamöz'e ait. Barbaros'un yeniden yorumladığı "Evelallah", tüm dijital platformlarda yerini aldı.