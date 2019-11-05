UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4´üncü hafta maçında Barcelona sahasında Slavia Prag ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla İspanyol ekibi puanını 8´e, Slavia Prag ise 2´ye yükseltti.

Karşılaşmaya Slavia Prag kalecisi Ondrej Kolar damga vurdu. Yaptığı başarılı kurtarışlar ile rakiplerine izin vermeyen Kolar, maçın yıldızı oldu ve İspanya deplasmanından takımının bir puanla dönmesine önemli katkı sağladı.

LEIPZIG G GRUBU´NDA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Şampiyonlar Ligi´nde saat 20.55 seansında oynanan diğer maçta Zenit evinde Leipzig´i konuk etti. Leipzig, rakibini 45+5´inci dakikada Diego Demme ve 63´üncü dakikada Marcel Sabitzer´in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. Alman ekibi bu sonuçla puanını 9´a yükselterek liderliğini korudu. Zenit ise bu sonuçla 4 puanda kaldı.