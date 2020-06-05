Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını birçok sektörde ekonomiyi derinden etkilediği gibi futbolu da sarstı! Dünya devi Barcelona da salgın nedeniyle ekonomik olarak büyük kayıp yaşadı. Başkanı Josep Maria Bartomeu'yla birlikte 2015'ten bu yana her yaz transfere 60 ila 75 milyon Euro arasında bütçe ayıran Katalan devinin şimdiden 140 milyon Euro'luk kaybı oluştu!

Geçen yaz Frankie De Jong, Antoine Griezmann, Junior Firpo ve Neto'yu kadrosuna katmak için yaklaşık 250 milyon Euro harcayan Barcelona, bu yaz transfer bütçesi oluşturabilmek için hummalı bir çalışma içerisinde. Bu yaz Lautaro Martinez, Neymar'i transfer etmek, Gerard Pique'yle de sözleşme yenilemek isteyen Katalan ekibi kaynak arayışı içerisinde.