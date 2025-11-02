Barcelona: 3 - Elche: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Barcelona, evinde Elche'yi 3-1 mağlup etti. Lamine Yamal, Ferran Torres ve Marcus Rashford'un golleriyle galibiyete ulaşan Barcelona, puanını 25'e yükseltti. Elche ise haftayı 14 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Barcelona, Elche'yi konuk etti. Olimpic Lluis Companys'te oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Barcelona oldu.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Lamine Yamal, 11. dakikada Ferran Torres ve 61. dakikada Marcus Rashford attı.
Konuk ekip Elche'nin tek golünü 42. dakikada Rafa Mir kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, puanını 25'e yükseltti. Konuk ekip Elche ise 14 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Barcelona, Celta Vigo'ya konuk olacak. Elche, Real Sociedad'ı konuk edecek.