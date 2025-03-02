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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 4 - Real Sociedad: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 4 - Real Sociedad: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Barcelona, evinde Real Sociedad'ı 4-0 mağlup etti. Gerard Martin, Marc Casado, Rafael Araujo ve Robert Lewandowski'nin golleriyle kazanan lider Barcelona, puanını 57'ye yükseltti. 17. dakikada Aritz Elustondo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Real Sociedad ise haftayı 34 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 20:29 Güncelleme: 02.03.2025 - 20:29
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        Barça zirvenin tek sahibi oldu!
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        İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Barcelona, evinde Real Sociedad'ı konuk etti. Estadi Olympic Lluis Companys'te oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Barcelona oldu.

        Sociedad, 17. dakikada Aritz Elustondo'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

        Barcelona, 25. dakikada Gerard Martin ile öne geçti. Marc Casado, 29. dakikada attığı golle ilk devrenin skorunu belirledi.

        Rafael Araujo, 56'da farkı 3'e çıkardı. Robert Lewandowski, 61. dakikada Barça'nın dördüncü golünü attı.

        BARÇA ZİRVENİN TEK BAŞINA SAHİBİ

        Ligde üst üste 6. galibiyetini elde eden Barcelona, 57 puanla zirvenin tek başına sahibi oldu. Sociedad ise 34 puanda kaldı ve ilk 4'ün 14 puan gerisine düştü.

        Barcelona, gelecek hafta Osasuna'yı ağırlayacak. Sociedad ise Sevilla'yı konuk edecek.

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