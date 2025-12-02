Barcelona-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
La Liga'nın 15. haftası dev bir maça sahne oluyor. Barcelona kendi evinde Atletico Madrid ağırlıyor. Camp Nou'da oynanacak mücadele öncesinde, Barcelona-Atletico Madrid maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Katalan ekibi ev sahibi olmanın avantajını kullanıp liderlik koltuğunu kaptırmak istemiyor. Madrid ekibi ise, zorlu deplasmandan galip gelip ligin zirvesine yerleşmek istiyor. Peki, "Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Barcelona-Atletico Madrid maçı saati...
Barcelona-Atletico Madrid maçı için nefesler tutuldu. İki takım açısından 3 puandan fazlasını ifade eden maçta, galip gelen takım ligin zirvesindeki yerini alacak. Barcelona bugüne kadar oynadığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 34 puanla ligin zirvesinde. Atletico Madrid ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 31 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, "Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Atletico Madrid hangi kanalda?" İşte detaylar...
BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona-Atletico Madrid maçı 2 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak.
BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Camp Nou'da oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.