Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Atletico Madrid hangi kanalda, şifresiz mi?

        Barcelona-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        La Liga'nın 15. haftası dev bir maça sahne oluyor. Barcelona kendi evinde Atletico Madrid ağırlıyor. Camp Nou'da oynanacak mücadele öncesinde, Barcelona-Atletico Madrid maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Katalan ekibi ev sahibi olmanın avantajını kullanıp liderlik koltuğunu kaptırmak istemiyor. Madrid ekibi ise, zorlu deplasmandan galip gelip ligin zirvesine yerleşmek istiyor. Peki, "Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Barcelona-Atletico Madrid maçı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 19:22 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Barcelona-Atletico Madrid maçı için nefesler tutuldu. İki takım açısından 3 puandan fazlasını ifade eden maçta, galip gelen takım ligin zirvesindeki yerini alacak. Barcelona bugüne kadar oynadığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 34 puanla ligin zirvesinde. Atletico Madrid ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 31 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, "Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Atletico Madrid hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Barcelona-Atletico Madrid maçı 2 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak.

        3

        BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

        Camp Nou'da oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Barcelona: Garcia; Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

        5

        Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Cardoso; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Alvarez

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"