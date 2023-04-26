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Barcelona Kulübü Başkan Yardımcısı Elena Fort, Nou Camp Stadyumu'nda haziran sonunda başlaması öngörülen restorasyon çalışmalarından dolayı gelecek sezonun başından kasım 2024'e kadar Barselona kentinin Montjuic bölgesindeki Lluis Companys Olimpiyat Stadı'na taşınacak olmalarıyla ilgili planı basınla paylaştı.

Fort, 54 bin 367 kapasiteli Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda 49 bin 472 koltuğu ticari amaçlı kullanabileceklerini belirterek, Nou Camp'tan geçici olarak taşınmalarından dolayı tahmini kayıplarının 55 milyon avro olacağını ifade etti.

Tüm üyelerinin kombine bilet haklarını kaybederek, herkesin sıfırdan başlayacağını kaydeden Fort, kura ile sahiplerini bulacak 27 bin 385 adet kombine biletlerde fiyatların 723 ile 1738 avro arasında olacağını söyledi.

Nou Camp'a göre yaklaşık yarı yarıya daha az kapasiteye sahip olan Olimpiyat Stadı'ndan en yüksek geliri almak için eğlence aktivitelerine ağırlık vereceklerini de aktaran Fort, bu dönemde çocuklara yönelik bilet satışı olmayacağını duyurdu.

Barcelona, "Espai Barça" olarak adlandırılan Nou Camp Stadı'nın yenilenmesi ve diğer branşlar için yeni bir spor salonu yapılması planı kapsamında gerekli olan 1 milyar 450 milyon avroluk finansmanı sağlamak amacıyla 5, 7, 9, 20 ve 24 yıllık farklı dilimlerle 20 kadar yatırımcı firmayla anlaştı.

Projeyle Nou Camp'ın kapasitesinin 105 bin 53'e çıkarılması amaçlanıyor.