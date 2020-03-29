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HaberlerFutbolBarcelona'da mecburen %70 indirim!
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Mecburen %70 indirim!

Barcelona ve Atletico Madrid oyuncuları maaş kesintisini kabul etmedi. Ama İspanya yasalarına göre; etmek zorundalar! Espanyol ise ligde maaş kesintisine olumlu yanıt verilen ilk kulüp oldu

Barcelona

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerden biri de İspanya’ydı. Barcelona ve Atletico Madrid yönetimleri futbolcu ve
personel maaşlarında %70 kesinti istediklerini belirtti. Buna oyuncular ve kulüp personeli olumlu yaklaşmadı. Ancak İspanya’daki yasalar, “İş durursa, ücretler de durur. Ancak iş başladığında aynı işçiye işine dönme hakkı tanınır” hükmünü içeriyor. İki kulüp,
iş kanununun verdiği hakları kullanıp, sözleşmeleri lig başlayana kadar askıya almaya karar verdi.

Espanyol Kulübü ise, “Liglerin ertelenmesinden dolayı bu süreçte personellerimizin çalışma saatleri %70 oranında azaltılacaktır. Maaşlarda da aynı oranda indirime gidilmesi kararı alınmıştır. Personel ve oyuncular gönüllü olarak karara destek oldu. Tüm ekibimize teşekkürler” açıklamasını yaptı.

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