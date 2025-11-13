Habertürk
        Barcelona'da yeniden Xavi Pascual dönemi!

        Barcelona'da yeniden Xavi Pascual dönemi!

        EuroLeague ekiplerinden Barcelona, başantrenörlük görevine eski çalıştırıcısı Xavi Pascual'i getirdi. İspanyol hoca, 2010 yılında Barcelona'yı EuroLeague şampiyonu yapmıştı.

        Giriş: 13.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 13.11.2025 - 14:58
        Barça'da yeniden Pascual dönemi!
        Barcelona'da Joan Penarroya'dan boşalan başantrenörlük görevine Xavi Pascual getirildi.

        Katalan devi 55 yaşındaki çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        İkinci kez Barça'nın başına geçen Pascual, daha önce 2008 ile 2016 yılları arasında Barcelona'yı çalıştırmıştı.

        İspanyol başantrenör, 2010 yılında, kulüp tarihindeki ikinci ve bugüne kadarki son EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak adını kulüp tarihine yazdırmıştı.

