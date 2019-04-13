Süper Lig'de Bursaspor’a konuk olan Trabzonspor’da maça Abdülkadir Ömür damga vurdu... Mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Abdülkadir ceza sahası dışından attığı şık golle takımına 3 puanı getirdi. Genç futbolcunun golü Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin attığı gollere benzetildi.

İspanyol ekibi Barcelona’nın resmi Türkçe twitter hesabı yaptığı paylaşımla Abdülkadir’i Messi’ye benzetti. Trabzonspor’un Abdülkadir Ömür golü paylaşımını alıntılayarak, “Eğer izleme şansınız olduysa Trabzonspor’dan Abdülkadir Ömür’ün Bursaspor’a attığı bu gol, Leo Messi’nin hangi golüne benziyor?” paylaşımında bulundu.