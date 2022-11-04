THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, ligdeki 5. maçında bu akşam İspanyol devi Barcelona'ya konuk olmaya hazırlanıyor. Sezona koç Itouidis yönetiminde müthiş bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, bu akşam 6'de 6 için sahaya çıkıyor. İşte, Barcelona Fenerbahçe Beko maçı ile ilgili bilgiler...