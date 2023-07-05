Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İspanya
ABONE OL

Barcelona Inigo Martinez'i kadrosuna kattı

İspanyol devi Barcelona, savunma hattını Inigo Martinez ile güçlendirdi. Katalan ekibinden yapılan açıklamada Athletic Bilbao ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki İspanyol defans oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Barcelona Inigo Martinez'i kadrosuna kattı
AA

Barcelona Kulübü, Athletic Bilbao ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki defans oyuncusu Inigo Martinez'i kadrosuna kattı.

Barcelona Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Martinez ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzaladığını ve futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelini 400 milyon euro olarak belirlediğini duyurdu.

Defansta Gerard Pique ve Jordi Alba gibi önemli oyuncularının takımdan ayrılmasının ardından Barcelona, bu alandaki boşluğu doldurmak için Martinez'i seçti.

Martinez, Real Sociedad'dan Ocak 2018'de Athletic Bilbao'ya gelmişti.

Barcelona, yaşadığı mali sorunlardan dolayı İlkay Gündoğan'da olduğu gibi Martinez'de de kulübüyle sözleşmeleri sona ermiş olan futbolcuları tercih ediyor.

Diğer yandan İspanyol basını, Barcelona'nın Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler transferinde hayal kırıklığına uğradığını ve gözünü 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Victor Roque'ye çevirdiğini yazdı.

Brezilya'nın Athletico Paranaense Kulübünde forma giyen Roque'un Barcelona ile anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Arda Güler, İspanya'da manşetlerde!
Beşiktaş transferde Türki harekatına başlıyor! Bakhtiyor Zaynutdinov... - BJK transfer haberleri
FUTBOL Beşiktaş'tan Türki açılımı!
Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! İtalyanlar yazdı: Prensip anlaşmasına varıldı! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL İşte Galatasaray'ın Icardi teklifi
Beşiktaş'tan Barcelonalı Alex Collado'ya teklif! - Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOL Beşiktaş'tan Barcelonalı futbolcuya teklif!
Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti!
FUTBOL Brezilya'nın yeni hocası Ancelotti!
Roberto Firmino, Al Ahli'de!
FUTBOL Firmino'nun yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş Augsburg hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? BJK Augsburg hazırlık maçı...
FUTBOL Beşiktaş Augsburg hazırlık maçı ne zaman?
Redmond baba oldu, gözler transfer kararında!
FUTBOL Ve Redmond baba oldu, gözler kararda!
Manchester United yeni sezon forma fiyatı 80£ çıktı! Kulüp ise 4,80£ kazanıyor!
FUTBOL Manchester United yeni sezon forma fiyatlarını 80£ ...
Fenerbahçe kaleci transferinde Dominik Livakovic için atağa kalktı! - Fenerbahçe transfer haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'nin Livakovic ısrarı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.