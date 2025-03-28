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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Barclays, Türkiye'de aracı kurum kuruyor - İş-Yaşam Haberleri

        Barclays, Türkiye'de aracı kurum kuruyor

        SPK, bu hafta finans dünyasının önde gelen bankalarından uluslararası çapta hizmet veren İngiliz Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşuna izin verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 08:22 Güncelleme: 28.03.2025 - 08:23
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        Barclays, Türkiye'de aracı kurum kuruyor
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        Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre Kurul, Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşunu uygun buldu.

        Analistler, Kurul'un, bir süre önce yeni aracı kurum kuruluşunun önünü açtığına dikkati çekerek, uzun bir sürenin ardından bu ölçekte bir finans kurumunun Türkiye'ye olan ilgisinin piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını kaydetti.

        SPK, daha önce de yine Türkiye'nin önde gelen bankaları olan Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ'ye ait 2 yeni aracı kurum kuruluşunu onaylamıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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