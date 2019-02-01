Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün, tarihi Paspatur Çarşısı'nda bulunan barlar sokağındaki bir mekanda oturan Fatma Tangaz (20) yanına gelen Serdal İncedayı (44) tarafından tabancayla 7 el ateş edilerek öldürülmüştü. İncedayı, daha sonra aynı silahla kendisini vurup hayatına son vermişti.

CİNAYET KAMERAYA YANSIMIŞTI

Cinayet anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış, kamera kayıtlarında, İncedayı'nın, Tangaz'ın yanına gelerek ateş ettiği, daha sonra kendisini vurduğu yer almıştı. Cinayetin ardından Muğla polisinin başlattığı soruşturma kapsamında önemli bir bilgiye ulaşıldığı öğrenildi.

BAŞINA 6 EL ATEŞ ETMİŞ

DHA'da yer alan habere göre polisin, Fethiye'de seracılık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdal İncedayı'nın, aşk yaşadığı ileri sürülen Tangaz'ı, kendisi gibi seracılık yapan ve evli olan kardeşi D.İ.'yle de (37) ilişkisi olduğundan şüphelendiği için öldürdüğü üzerinde durulduğu belirtildi. Bu arada, Serdal İncedayı'nın Tangaz'ın başına 6 el ateş ettiği belirlendi.