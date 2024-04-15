Barış Alper: İkinci yarıda kendimize geldik

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanırken, Barış Alper Yılmaz attığı iki golle galibiyette başrolü oynadı.

Milli futbolcu, maçın ardından şu sözleri kullandı;

"Kazandığımız için çok mutluyum. İlk yarı istediğimiz performansı veremedik. Sonra konuştuk ve ikinci yarıda kendimize geldik. Alanyaspor'u da tebrik ederim, iyi bir mücadele oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Tek hedefimiz şampiyon olabilmek. Bunun için mücadele ediyoruz. Taraftarımıza armağan olsun."

Barış Alper bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti ve lig kariyerinin en çok gol attığı sezonuna ulaşmış oldu.