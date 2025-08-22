Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz kadroya alınmayabilir! - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz kadroya alınmayabilir!

        Suudi Arabistan ekibi NEOM ile transfer görüşmelerinde bulunan ve üç gündür antrenmanlarda bulunmayan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Kayseri kafilesinde yer almayabilir.

        Giriş: 22.08.2025 - 14:00 Güncelleme: 22.08.2025 - 14:00
        Barış Alper Yılmaz kadroya alınmayabilir!
        Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi sürüyor. NEOM ile transfer görüşmeleri yürüten ve sarı-kırmızılılarla 3 gündür idmana çıkmayan milli futbolcunun kadro dışı bırakılması gündemde.

        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı Kayserispor maçı kafilesine dahil etmeyebileceği öğrenildi.

        Başkan Dursun Özbek öğlen saatlerinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Başarılı olmuş takımın kompozisyonunu bozmayı uygun bulmuyorum" diyerek Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına kapıları kapatmıştı.

        Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor-Galatasaray maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21:30'da başlayacak.

