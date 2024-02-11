Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
İstanbul'da Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta Eyüpsultan`da Serkan Yülcü'ye ait aracın çalınması, 2 Şubat günü Bahçelievler´de tekel bayi işletmecisi Tayfun Kaya'nin silahla yaralanması, 05 Şubat'ta Bakırköy´de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda Muhammet Çakmak'ın yaralanması, Zeytinburnu´nda Mustafa Ak'ın aracının kurşunlaması üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu bu olaylara karıştıkları belirlenen, liderliğini Barış Boyun´un yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si savcılık tarafından, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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