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Barış Dalan'ın cipini çalan kişiyi öldüren korumalar hakkına iddianame hazırlandı

Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın cipini çalan Cemil Özer'i öldüren korumalar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüphelilerden biri hakkında, "Kasten öldürme" diğeri hakkında da "Kasten öldürmeye yardım" suçundan iddianame düzenleyen savcı, suçun meşru müdafaa sınırları kapsamında kaldığını belirterek, şüphelilerin cezalandırılmamasını, mahkemenin aksi yönde karar vermesi durumunda da, "Meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle kasten öldürme ve öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Bedrettin Dalan korumu


 
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, eski Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cip geçen Ocak ayında İstanbul Kartal'dan çalındı. Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, hırsızlar 2 kişiydi. Bir otomobille Barış Dalan'ın evinin önüne geldiler. İçlerinden biri cip çalışırken direksiyona geçti ve hızla kaçtı. Diğer şüpheli de onu takip etti. 
 
KORUMALAR ARACIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Lüks aracın çalınmasının ardından Barış Dalan'ın korumaları olduğu belirtilen Cemal G. ve Ergin K., hemen bir otomobile binip aracın peşine düştü. Önce kaza yaptırarak durmasını sağladı. Başaramadıklarında ise Cemal G. hırsızlık şüphelinin bulunduğu araca ateş açtı. O ateş hırsızlık şüphelisi Cemil Ö.’nün başına isabet etti. Kontrolden çıkan lüks araç, park halindeki bir servis aracına çarpıp durdu. 
 
İKİ KORUMADAN BİRİ TUTUKLANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyondaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Dalan'ın iki koruması, emniyete gidip teslim oldu. Silahı ateşleyen Cemal G. tutuklanırken, diğer koruma Ergin K. adli kontrolle serbest kaldı.
 
“YA CEZA VERİLSİN, YADA VERİLMESİN”

Savcılık, ateş açan korumanın haksız bir fiili engellemek amacıyla suç işlediğini, diğer korumanın ise ona yardım ettiğini kaydetti. Şüpheliler hakkında “kasten öldürme” suçundan iddianame düzenledi ancak suçun meşru müdafaa sınırları kapsamında kaldığı belirtildi. Bu nedenle de korumaların cezalandırılmaması istendi. Savcılık, mahkemenin aksini düşünmesi halinde ise “meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle kasten öldürme” suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
 
HIRSIZLIĞA DA DAVA

Öte yandan Cemil Ö.’nün yanında bulunan diğer hırsızlık şüphelisi Emrah Y. hakkında da savcılık bir karar verdi. Cipin çalınması nedeniyle Emrah Y.’nin 7 yıla kadar hapsini istedi.

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