Barış'ı katledenler hakim karşısında

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kavgayı ayırmaya çalışırken vahşice öldürülen gazeteci arkadaşımız Barış Bektaş davasında ilk duruşma görüldü.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Barış Bektaş’ın ölümüne ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanmasını isteyerek duruşmayı 17 Mart’a erteledi.

“BARIŞ'IN GÖZÜ ARKADA KALMAMALI”

Davayı takip eden Barış Bektaş’ın ailesi ve arkadaşları da bugün bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

”Bugün burada kardeşimiz, can dostumuz, yol arkadaşımız, iş arkadaşımız güzel insan Barış için bir araya geldik. Kimimiz İstanbul'dan, Ankara'dan; kimimiz İzmir'den, yurtdışından geldik. Çünkü biz adaletin yerini bulmasını ve bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Barış hiçbir suçu yokken üstelik insanca davrandığı için öldürüldü. Gençti, ailesi vardı, büyüteceği çocukları, gerçekleştireceği hayalleri vardı. Hepsini adını bile bilmediği, tanımadığı bir insanın bıçak darbesiyle geride bıraktı. Arkasında iki yetim, gözü yaşlı ana, kardeş, eş ve bizim gibi dostlar bıraktı. Bir hiç uğruna dökülen bu kan yerde kalmamalı. Barış'ın gözü arkada kalmamalı. Onun o güzel ruhunu huzura erdirmek için bir an önce bu acıyı bize yaşatan insanlara en ağır ceza verilmeli. Verilmeli ki bu dava topluma örnek olsun. Adalet yerini bulsun ki Barış Bektaş özelinde yaşanan bu acıyı herkes duysun, yeni canilere fırsat doğmasın. Barış ve onun gibi masumca öldürülenler için adalet istiyoruz.”