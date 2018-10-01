Barış İçin Müzik'in sesi Ardahan'a uzanıyor

Barış İçin Müzik Vakfı, İsveç Enstitüsü´nün “creative force” adlı uluslararası kültürel hibe programı kapsamında gerçekleştirilecek “Equal Rights Through Music / Müzik Aracılığıyla Eşit Haklar” projesi ile sesini Ardahan‘da da duyurmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, Barış İçin Müzik eğitmenleri 4-7 Ekim tarihleri arasında Ardahan ilinin Göle ilçesinde yer alan Koyunlu Köyü’ne çalışma ziyaretinde bulunup çocuklara yaylı enstrüman eğitimi verecek. Yapılacak üç günlük çalışmanın sonuçları verilecek konser ile köy halkıyla paylaşılacak.

İsveç Kulturvaggan Derneği’nin başvurusunu yaptığı proje, Türkiye’den Ardahan – Koyunlu Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Ankara), Koyunlu Köyü İlköğretim Okulu (Ardahan) ve Barış İçin Müzik Vakfı (İstanbul) ortaklığında gerçekleştiriliyor. Proje, Koyunlu Köyü İlköğretim Okulu’na devam eden 6-14 yaş arası çocukların, özellikle de kız çocuklarının yaratıcı faaliyetlere erişimine olanak sağlayarak kendilerini sanat aracılığıyla ifade edebilecekleri, bu sayede bölgedeki yerel aktörlerin ve demokrasinin güçlenmesini destekleyecek bir platform oluşturmayı hedefliyor. Çocuklara güvenildiğinde ve önlerindeki engeller kaldırıldığında neler yapabileceklerine birçok kez şahitlik etmiş olan vakıf, tüm tecrübesiyle Koyunlu Köyü İlköğretim Okulu’nda düzenlenecek müzik dersleri için altyapının oluşmasına destek verecek.

Şehir merkezine uzak, bilgiye erişimin kısıtlı olduğu, yoksulluk ve göç verme oranı yüksek bir köy olan Koyunlu Köyü’nde yaşayanlar arasında en çok çocuklar bu olumsuz koşullardan etkileniyor. Proje de çocukların yaşadığı bu sorunun çözümüne odaklanarak, çocukların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri demokratik bir ortamı oluşturmak ve en temel hakları olan bilgiye ve sanata erişimlerini sağlamayı amaçlıyor.

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