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        Haberler Magazin Barış Kılıç ve ailesinin roma tatili - Magazin haberleri

        Barış Kılıç ve ailesinin roma tatili

        Barış Kılıç, eşi Ayşegül Kılıç ve oğullarıyla birlikte Roma'da tatil yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 09:17 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:17
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        Roma'da aile tatili
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        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri 'Ömer'i canlandıran Barış Kılıç, ailesiyle birlikte tatil yapmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

        2007'de Ayşegül Kılıç ile hayatını birleştiren Barış Kılıç; eşi, oğulları Batu Kılıç ve Emir Kılıç ile birlikte Roma'nın tadını çıkardı. Bu keyifli tatilden kareleri ise Ayşegül Kılıç, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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