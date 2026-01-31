Habertürk
        Barış Manço'nun ikonik aracı sergilenmeye başlandı

        Belçika'daki sel felaketinde sular altında kalan, yıllarca izi sürülen Barış Manço'nun 1991 model kırmızı spor aracı, oğlu Doğukan Manço tarafından bulunduktan sonra titizlikle restore edildi. Araç, Moda'daki Barış Manço Müzesi'nde sergilenmeye başladı

        Giriş: 31.01.2026 - 20:54 Güncelleme: 31.01.2026 - 20:56
        Barış Manço’nun Belçika’da yaşadığı yıllarda kullandığı 1991 model kırmızı spor otomobili, 35 yıl sonra yeniden sahneye çıkıyor.

        Merhum sanatçının hayranlarını duygulandıracak bu ikonik araç, Moda'daki Barış Manço Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

        Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, geçtiğimiz aylarda aracı, yıllar sonra bulduğunu paylaşmıştı. Uzun bir çaba ve emek sonucunda aracı eski haline getirmeyi başaran Doğukan Manço; "1991'de bayiisinde bu kadar iyisi olmamıştır" dedi.

        Zamanında Belçika’nın Liege kentindeki bir sel felaketinde eski bir depoda mahsur kalan ve yıllarca kayıp olan otomobil, titizlikle yürütülen bir restorasyon süreci sayesinde yeniden hayat buldu. Barış Manço’nun 'Efsane yol arkadaşı' olarak tanımlanan araç, hem nostalji tutkunları hem de müzikseverler için eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

