Barış Manço, Roma'da anıldı

1 Şubat 1999'da aramızdan ayrılan Barış Manço, vefatının 27'nci yılında Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi'nde, şarkılarının çalındığı bir konserle anıldı.

Barış Manço’nun, 'Gülpembe', 'Balböceği', 'İşte Hendek İşte Deve', 'Domates Biber Patlıcan', 'Anlıyorsun Değil Mi?' gibi unutulmaz pek çok şarkısı seslendirildi.

REKLAM

İtalya'da yaşayan Türk solist ve müzisyen Selen Çapacı (ortada), İtalyan müzisyenler Federico Pascucci (solda) ile Iacopo Schiavodan (sağda) oluşan trio, sanatçının eserlerini dinleyicilere aktardı.

Konseri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen (solda), Türkiyenin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu (sağda), Roma Sapienza Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fabio Grassi (ortada) de takip etti.

Konserin ardından konuşan solist Selen Çapacı, böyle bir konser verdikleri için çok heyecanlı olduğunu belirterek; "Benim için çok önemli bir konserdi. Gerçekten çok büyük bir gurur benim için" dedi.

REKLAM

Selen Çapacı; "Konserde de söylediğim gibi aslında ben Barış Manço jenerasyonu değilim maalesef. Barış Manço'yu ucundan kaçırmış ama yine de anaokulumda 'Arkadaşım Eşek' ile dans etmiş, onun şarkılarıyla büyümüş biriyim" diye konuştu.