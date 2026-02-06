Habertürk
        Barış Manço, Roma'da anıldı

        Barış Manço, Roma'da anıldı

        Anadolu rock müziğin efsanesi Barış Manço, vefatının 27'nci yılında Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi'nde şarkılarının çalındığı bir konserle anıldı

        Giriş: 06.02.2026 - 09:56 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:07
        Barış Manço, Roma'da anıldı
        1 Şubat 1999'da aramızdan ayrılan Barış Manço, vefatının 27'nci yılında Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi'nde, şarkılarının çalındığı bir konserle anıldı.

        Barış Manço’nun, 'Gülpembe', 'Balböceği', 'İşte Hendek İşte Deve', 'Domates Biber Patlıcan', 'Anlıyorsun Değil Mi?' gibi unutulmaz pek çok şarkısı seslendirildi.

        İtalya'da yaşayan Türk solist ve müzisyen Selen Çapacı (ortada), İtalyan müzisyenler Federico Pascucci (solda) ile Iacopo Schiavodan (sağda) oluşan trio, sanatçının eserlerini dinleyicilere aktardı.

        Konseri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen (solda), Türkiyenin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu (sağda), Roma Sapienza Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fabio Grassi (ortada) de takip etti.

        Konserin ardından konuşan solist Selen Çapacı, böyle bir konser verdikleri için çok heyecanlı olduğunu belirterek; "Benim için çok önemli bir konserdi. Gerçekten çok büyük bir gurur benim için" dedi.

        Selen Çapacı; "Konserde de söylediğim gibi aslında ben Barış Manço jenerasyonu değilim maalesef. Barış Manço'yu ucundan kaçırmış ama yine de anaokulumda 'Arkadaşım Eşek' ile dans etmiş, onun şarkılarıyla büyümüş biriyim" diye konuştu.

        İTALYAN MÜZİSYEN PASCUCCİ: ÇOK DEĞERLİYDİ

        Kendisini Türk sanat müziği ve Türk halk müziğine tutkulu bir İtalyan müzisyen olarak tanıtan Federico Pascucci de Barış Manço'nun şarkıları hakkında; "Başlangıçta çok şaşırmıştım. Çünkü bu müzikte zaten bildiğim bazı unsurları buldum ama bunlar benim de büyürken aşina olduğum başka rock tınılarıyla harmanlanmıştı. Babam Pink Floyd, Doors gibi grupları dinlerdi. Dolayısıyla bu, bana yabancı değildi" yanıtını verdi.

        Barış Manço'nun eserleriyle sonradan çıkan modern Türk gruplarına da ilham kaynağı olduğunu anladığını ve onun müziği üzerine çalışmanın keyifli olduğunu belirten Federico Pascucci; "Bu müziği notaya dökme ve uyarlama çalışmasını yapmak da çok keyifliydi çünkü içerik açısından zengin, çok güzel bir müzik" diye konuştu. Pascucci, konsere ilginin çok büyük olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: Evet, bugün gerçekten duygulandırıcıydı. Salon tıklım tıklımdı. Maalesef içeri giremeyen insanların oluşturduğu bir kuyruk da vardı. Bu durum bana, biz müzisyenlere her zaman iyi hissettiriyor. Özellikle de ana dili olmayan, farklı bir müzikal dili çalışmış biri olarak bu müziği, Türk dinleyicilere çalmak ve olumlu geri dönüş almak benim için gerçekten çok değerliydi. Bu yüzden çok heyecan verici bir deneyim oldu.

        #Barış Manço
