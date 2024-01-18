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        Haberler Magazin Barış Telli 'Hayatla Barış' filminde kendisinin dublörü oldu - Magazin haberleri

        Barış Telli kendisinin dublörü oldu

        Ampüte Futbol Milli Takımı'nun kaptanlarından Barış Telli'nin hayat hikâyesinden yola çıkarak sinemaya uyarlanan 'Hayatla Barış' filminde Telli'yi Taner Ölmez canlandırıyor. Barış Telli, filmde kendisini oynayan Taner Ölmez'e dublörlük yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:15
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        'Hayatla Barış' filminde Barış Telli, kendisini canlandıran Taner Ölmez’e dublörlük yaptı. Ampüte Futbol Milli Takımı’nın yıldızı olan Barış Telli, kendi alanında eşsiz bir futbol oynadığı ve sahadaki hünerleri benzersiz olduğu için bazı sahnelerde, Taner Ölmez yerine sahnelerde yer alarak, filmin daha gerçekçi olmasına katkı verdi.

        Barış Telli
        Barış Telli

        Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli, çekimler sırasında sergilediği futbol ile hem ekibi büyüledi hem de onlara sempatik tavırlarıyla neşe kaynağı oldu. Barış Telli’nin gerçek hayat hikâyesinden yola çıkılarak sinemaya uyarlandı.

        Taner Ölmez ile Barış Telli
        Taner Ölmez ile Barış Telli

        Taner Ölmez’in yanı sıra Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu’nun yer aldığı 'Hayatla Barış', Medya Door / Hünkar Doğan yapımcılığında 23 Şubat 2024’te sinema izleyicisi ile beyazperdede buluşacak. Ekin Pandır’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunda ise Caner Erzincan ve Kotay Yeltekin imzası bulunuyor.

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        #Barış Telli
        #Hayatla Barış
        #Taner Ölmez
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