Barry Can’t Swim ilk kez Türkiye'de

Zorlu PSM’nin her yaz düzenlediği ve uluslararası sanatçıları yaz boyunca ağırladığı “PSM Loves Summer by %100 Müzik” serisi kapsamında, cazdan aldığı ilhamla elektronik dans müziğine duygusal ve ritmik katmanlar ekleyen Edinburgh doğumlu prodüktör Barry Can’t Swim, %100 Müzik katkılarıyla 26 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde serinin dördüncü edisyonuna görkemli bir kapanış yapmaya hazırlanıyor.

Elektronik müziğin yükselen isimlerinden Barry Can't Swim, nam-ı diğer Joshua Mainnie, 2020'de yayımladığı “Because I Wanted You To Know” kaydıyla Birleşik Krallık elektronik sahnesinde adını duyurduktan sonra, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. House, caz, afrobeat ve farklı elektronik müzik türlerini harmanlayarak kendi özgün tarzını oluşturan Barry Can't Swim, 2023 yılında yayımladığı ilk stüdyo albümü "When Will We Land?" ile büyük başarı yakaladı. Bu albümle Mercury Prize ve Brit Ödülleri’nde ‘En İyi Dans Sanatçısı’ kategorisinde aday gösterildi. BBC Radio 1 tarafından ‘Yılın En İyi Dans Albümü’ seçilen bu albüm, Clash, Billboard ve Mixmag gibi saygın müzik yayınlarında yılın en iyileri arasında yer aldı ve DJ Mag ise onu ‘Yılın Yükselen Prodüktörü’ ödülüne layık gördü.