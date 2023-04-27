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Bartın'da gezilecek yerler: Bartın mutlaka görmeniz ve gezmeniz gereken yerler listesi

Batı Karadeniz’in denize kıyısı olan şehirlerinden Bartın, floryası zengin bir yerdir. İçerisinde yer alan Bartın Çayı Türkiye’nin akarsu üzerinden taşımacılık yaptığı ter yerdir.

Bartın'da Gezilecek Yerler: Bartın Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
HABERTURK.COM

Batı Karadeniz’in denize kıyısı olan şehirlerinden Bartın, floryası zengin bir yerdir. İçerisinde yer alan Bartın Çayı Türkiye’nin akarsu üzerinden taşımacılık yaptığı ter yerdir. Aynı zamanda şehir doğal güzellikleri ve Helenistik Dönemden günümüze uzanmış kültürel sembolleriyle de dikkat çekmektedir. Karadeniz’de yolunuz Bartın’a düştüyse sizin için hazırladığımız gezi rotamıza şehrin ünlü şehri Amasra ile başlayabilirsiniz.

İşte Bartın’da gezilecek yerler listeniz:

Amasra Kalesi

Romalılar Döneminde inşa edilen kale 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklendi. Kale Sormagir Kalesi ve Zindan Kalesi olarak iki bölümden oluşan kale Boztepe Kemeriyle bağlanmakta. Karadeniz kıyısındaki yapı Bartın’da günübirlik gezilecek yerlerinizden biri olabilir. Birçok onarım geçirerek günümüze ulaşmış kalenin çevresinde canlı ve Yunan tanrılarına ithafen kabartma figürlerde bulunuyor.

Amasra Müzesi

Bartın’ın Amasra ilçesinde yer alan müze geçmişten bugüne şehrin koruduğu kültürel mirasını sergiliyor. 2 adet arkeoloji salonu ve yine 2 adet etnografik eserlerin sergilendiği salonlarda Helenistik Dönemden Osmanlı’ya uzanan dini ve günlük kullanılan eserlerin yanı sıra heykeller, seramikler, silahlar ve kabartma taşlar bulunuyor. Müzenin bahçesinde de bu dönemlere ait arkeolojik kalıntılar ve taşlar sergilenmekte. Bartın’da kışın gezilecek yerler arıyorsanız sizin için Amasra Müzesi ideal bir yer olacaktır.

Gazhane Parkı

Bartın’da sevgiliyle gezilebilecek yerlerden olan Gazhane, şehrin merkezinde yer alması sebebiyle şehrin en çok tercih edilen parkı. Şehrin göbeğinde yer alan park süs havuzlarıyla ve yeşil alanlarıyla sakin ve huzurlu bir yer. Aynı zamanda parkın içerisinde sergilenen gemi ziyaretçilerinde ilgisini çekiyor. Hem kültürel değerlerin sergilendiği hem de aileyle zaman geçirmeye uygun park yerlilerin favori mekanı.

Ulukaya Şelalesi

Bartın’ın Ulus ilçesinin Ulukaya Köyündeki şelale, adını da bu köyden almıştır. Bartın’da gezilecek yerler doğa listenize ekleyebileceğiniz Ulukaya Şelalesi 25 metre yüksekten aşağı dökülmektedir. Kanyon ve şelalenin bulunduğu bu yer “Aşk Acısını Dindiren Şelale” olarak da bilindiği için turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin doğal manzarası ve şelalenin uyumu kartpostalları andıran manzarasıyla Bartın’da mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri.

Kuşkayası Yol Anıtı

MS 1. Yüzyılda Romalılar döneminde yaptırılmış olan anıtta bir adet insan figürü, kartal ve iki adet yazıt yer almakta. Üzerindeki insan figürünün kime ait olduğu ilgili çeşitli rivayetler bulunsa da herhangi bir kesinlik yoktur. Bartın’ın Amasra ilçesinde yer alan Kuşkayası Yol Anıtı eski antik kent yolunun üzerinde bulunuyor. Anıtta günümüze ulaşamamış bir de çeşme bulunuyor.

İnkumu Plajı

Yaz aylarında gelip de denize girmeden tatilinizi tamamlamak istemiyorsanız Bartın’ın İnkumu Plajını çok seveceksiniz. Bartın’da yazın gezilecek yerler rotanızın ilk durağı olacak plaj upuzun sahil boyu ve harika manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Plajın çevresinde kamp yapabileceğiniz ücretsiz alanlarda bulunuyor. Batı Karadeniz’in dalgalı denizine girmek istiyorsanız bölgenin ünlü, temiz ve berrak İnkumu Plajı hoşunuza gidecek.

Balamba Tabiat Parkı

Bartın Merkez’de bulunan Balamba Tabiat Parkı şehrin doğa ve kamp meraklılarının en sevdiği yer. Bartın’da ilkbaharda gezilecek yerlerden biri olan parkında birçok ağaç türüyle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda geziniz sırasında parkta yaşayan sincapları, tavşanları, kaplumbağaları ve saka gibi birçok kuş türünü de yakından görebilirsiniz. Park, yürüyüş parkurları, açık alan spor sahaları, oyun ve mesire alanlarıyla zaman geçirebileceğiniz aktivite imkanları da sunuyor.

Bartın Tavşan Adası

Bartın’ın Amasra ilçesine yakınlığıyla bilinen Batı Karadeniz’in küçük adası adını aldığı tavşanlarını gittiğinizde görebilirsiniz. Bartın’daki gezilerinize ekleyebileceğiniz Tavşan Adası’na turistik tekne turlarıyla gidebilirsiniz. Ada da Bizans Kilisesi, Manastır gibi Cenevizlilerden kalma yapılar da bulunuyor. Halka arasında adaya “Balıkçı Adası” da denilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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