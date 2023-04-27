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Ege Bölgesi’nin geniş tarım arazileriyle bilinen şehri Kütahya, Anadolu’ya gelen İlk Çağ uygarlıklarından günümüze kadar birçok kültürel eser biriktirmiştir. Bu yüzden müzeleriyle ünlü olan şehrin Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Çini Müzesi ziyaretçilerin ilk durak noktalarından biri oluyor. Birçok tarihi olaya tanıklık eden şehrin anıtları ve yapıları da Kütahya gezinizde ilginizi çekecek. Şehrin merkezine geldiğinizde Kütahya’da sevgiliyle gezilecek yerlerden olan ve çini işlemeli süs havuzuyla tanınan “Sevgi Yolu” adındaki caddeyi turlayarak başlayabilirsiniz.

Sizler için hazırladığımız Kütahya’da gezilecek yerler rotanız:

Kütahya Kalesi

Kütahya’nın merkezinde yüksekçe bir yere Bizans Döneminde yapılmış olan kale şatoyu andırmaktadır. Adını “Hisar” olarak da duyabileceğiniz kalenin Yukarı Kale isimli kısmına ilaven Fatih Sultan Mehmet döneminde Aşağı Kale eklenmiştir. Osmanlılar Döneminde yapılan Aşağı Kalenin kaynaklara göre su ihtiyacına yönelik inşa edildiği belirtiliyor. Kütahya’nın eşsiz manzarasına kuşbakışı bakılabilen kalenin aynı zamanda ihtişamlı yapısı da ziyaretçilerini büyülüyor.

Aizanoi Antik Kenti

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan ve “İkinci Efes” olarak bilinen antik kentin tarihi milattan önceye dayanıyor. Frigya’ya bağlı topluluklardan birinin yaşadığı antik kentte, tahıl üretimi yapılmıştır. Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda bulunan bölgedeki mezarların yanı sıra birçok mimari eserde dikkat çekmektedir. Bunlardan biri olan Zeus Tapınağı ve ilk eski borsa olduğu düşünülen gıda pazarı bölgenin tarihi ve kültürel değerini de arttırmakta. Açık hava müzesi tadındaki Aizanoi Antik Kenti, Kütahya’nın yerli ve yabancı birçok turistinin durak noktalarından biri.

Çamlıca Tabiat Parkı

Kütahya’da gezilecek yerler doğa listenize ekleyebileceğiniz Çamlıca Tabiat Parkı şehrin merkezinde yer alan doğal güzelliklerden biri. Piknik yapabileceğiniz mesire alanları, çocuk parkları ve yemyeşil doğasıyla bu büyüleyici parka uğramalısınız. Şehrin yerlilerinin özellikle Kütahya’da ilkbaharda gezilecek yerlerinden biri olan tabiat parkı yemyeşil doğasının ardından şehri izleyebileceğiniz banklı seyir terası imkanı da sunuyor.

Dumlupınar Şehitliği

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitlikte Dumlupınar Meydan Muharebesinde hayatını kaybeden şehitler anılmaktadır. Aynı zamanda şehitliğin içerisinde Üç Komutan Anıtı, Şehit Baba-Oğul Anıtı, Milisler Anıtı, Mehmetçik Anıtı da bulunuyor. Her biri farklı olayı simgeleyen hikayelere sahip anıtlar Kütahya’nın tarihi değerlerinden biri. Şehitlikte namazgah ve şadırvan da bulunuyor.

Çini Müzesi

Kütahya’nın merkezinde yer alan müze Germiyan Beyi tarafından yaptırılan imaret restore edilmesinin ardından Çini Müzesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kütahya’da kışın gezilecek yerler arıyorsanız Türkiye’deki ilk ve tek çini müzesi olarak biliniyor. Çini işlemeli kitabeler, vazolar ve araç gereçler müzede sergilenmekte. Müze halk arasında “Gök Şadırvan” olarak da anılmaktadır. Müzenin en ilgi çekici yanlarından biri de vitrinlerinde yer alan ve ince el işçiliğiyle yapılan “Ateşte Açan Çiçekler” adındaki çini çalışmalardır.

Germiyan Sokağı

Anadolu ahşap mimari yapısının sergilendiği evlerin bulunduğu Germiyan Sokağı dar ve sıra sıra dizili evleriyle ünlüdür. Kütahya’da yazın gezilecek yerlerden biri olan Germiyan Sokağının yanı sıra bu yapılardan görebileceğiniz Ahierbasan Sokağını da ziyaret edebilirsiniz. Şehrin kültürel ve etnik yanlarını yansıtan beyaz ve ahşap kaplamalı evlerin önünde fotoğraflar çekilebilirsiniz. Şehrin içerisinde ufak bir Anadolu turu yapmanızı sağlayacak bu evlerden bazıları çini evi olarak da kullanılmakta.

Çinili Cami

Çini denildiğinde İznik’ten sonra aklımıza ilk gelen yerlerden biri olan Kütahya’daki Çinili Cami, turkuaz çinilerle kaplı dini bir yapıdır. Kütahya’nın merkezinde yer alan yemyeşil ağaçların çevrelediği camiinin çini işlemeleriyle kaplı avlusu da ilgi çekiyor. Kütahya’da günübirlik gezilecek yerlerden biri olan cami Türk motifleriyle ve mavi Kütahya çinileriyle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Hayme Ana Türbesi

Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin nenesi olan Hayme Ana Kütahya’nın Domaniç mevkiinde vefat etmiştir. II. Abdülhamit tarafından Hayme Ana’nın mezarı bulunarak türbeye dönüştürülmüştür. Türbenin çevresinde küçük bir süs havuzu ve yemyeşil ağaçlar bulunmaktadır. Bölgede her eylül ayının ilk haftasında “Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri” düzenlenmektedir.

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