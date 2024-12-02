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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bartın haberleri: Yaşlı çift evinde ölü bulundu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yaşlı çift evinde ölü bulundu!

        Bartın'da, 65 yaşındaki Zeki Akküp ve eşi Mukaddes Akküp'ten haber alamayan yakınları çiftin evine gitti. İçeri giren yakınları, çifti hareketsiz halde buldu. Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:27
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        Yaşlı çift evinde ölü bulundu!
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        Bartın'ın Kozcağız beldesinde edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaşayan çiftin yakınları ulaşamayınca evine gitti.

        KARI KOCA HAREKETSİZ BULUNDU

        İHA'da yer alan habere göre içeride 65 yaşındaki Zeki Akküp ve Mukaddes Akküp hareketsiz halde bulundu. Olayın sağlık ve güvenlik ekiplerine ihbarın yapılması üzerine karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SOBADAN ZEHİRLENDİKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.

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        #bartın
        #Son dakika haberler
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