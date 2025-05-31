Genç kadının şüpheli ölümü!
Zonguldak'ta, gece evinin balkonundan düşen 36 yaşındaki Elif Atalay'ın sabah saatlerinde komşuları tarafından cansız bedeni bulundu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. Atalay'ın sosyal medyadaki son paylaşımı da dikkat çekti
Zonguldak'ta olay, önceki gün gece saatlerinde, Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Likman Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre; Elif Atalay (36), sitedeki 5'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü.
KOMŞUSU YERDE HAREKETSİZ BULDU
DHA'daki habere göre sabah saatlerinde balkona çıkan komşusu Atalay'ı yerde hareketsiz yatarken görüp polise ihbarda bulundu.
OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk incelemesinde Elif Atalay'ın öldüğü ve bir süredir bulunduğu yerde olduğu tespit edildi.
CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ
Elif Atalay'ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
"ESKİ MAYISLAR YÜKLENİYOR" PAYLAŞIMI
Öte yandan Elif Atalay'ın olaydan önce saat 20.00 sıralarında sosyal medyadaki son paylaşımında bir kadın arkadaşı ile içki içtiği ve 'Eski mayıslar yükleniyor' ifadelerini kullandığı görüldü.
İNCELEME SÜRÜYOR
Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.