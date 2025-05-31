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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı: İşte PSG - Inter maçı muhtemel 11'leri! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı: İşte PSG - Inter maçı muhtemel 11'leri!

        Kulüpler düzeyindeki en önemli turnuva olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Paris Saint-Germain Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak. Dev karşılaşma, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak finali, Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 31.05.2025 - 09:53
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, bu akşam milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

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        "Devler Ligi"nde final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesi, TRT1'den naklen yayımlanacak.

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        FİNALİN HAKEMİ: KOVACS

        Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan 40 yaşındaki Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

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        PSG MUHTEMEL 11'İ

        Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

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        INTER MUHTEMEL 11'İ

        Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

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        HAKAN İKİNCİ KEZ FİNALDE

        Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupa sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

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        İKİNCİ İTALYAN-FRANSIZ FİNALİ

        1992/93 sezonundaki finalden sonra Fransa ve İtalya takımları arasında oynanacak ikinci final olacak. O maçta Marsilya, Milan'ı 1-0 yenmişti ve o maç da Münih'teki Olympiastadion'da oynanmıştı.

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        PSG 2020'Yİ TELAFİ ETMEK İSTİYOR

        Paris, 2020'de Lizbon'da Bayern Münih'e yenildiği finalden daha iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Üç kez şampiyon olan Inter, en son 2010 yılında kupayı kaldırdı ve Simone Inzaghi yönetiminde bir final maçına katıldı, ancak 2023 finalinde İstanbul'da Manchester City'ye yenildi.

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        PSG'NİN FİNAL YOLU

        Paris, lig aşamasında çalkantılı bir yolculuk geçirdi. Sarsıntılı bir başlangıcın ardından, son üç grup maçını kazanarak 15. sırayı elde etti. Yerel rakibi Brest'i 10-0 yenerek play-off'lara kalması, mücadelesini ateşledi. Luis Enrique'nin takımı, evinde aldığı yenilgiyi telafi ederek lig aşamasını birinci bitiren Liverpool'u penaltılarda eledi, ardından Aston Villa'yı (toplamda 5-4) ve Arsenal'i (toplamda 3-1) eledi. Arsenal'e karşı alınan galibiyet, lig aşamasında alınan yenilginin intikamı oldu.

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        INTER'İN FİNAL YOLU

        Inter ise lig aşamasında en istikrarlı takımlardan biri oldu ve sadece bir mağlubiyetle dördüncü sırada yer aldı. Bu mağlubiyet, Bayer Leverkusen'e 1-0 yenildikleri maçtı ve bu maçta lig aşamasındaki tek golü yediler. Eleme aşamasında Simone Inzaghi'nin takımı Feyenoord'u kolayca geçti, Bayern'i 4-3'lük toplam skorla zorlu bir mücadelede eledi, ardından Barcelona'yı toplamda 7-6 biten nefes kesici bir yarı final maçında yendi.

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        INTER 3 KEZ KAZANIP 3 KEZ KAYBETTİ

        Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında Inter, 1964, 1965 ve 2010 yılları olmak üzere 3 kez mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibi; 1967, 1972 ve 2023 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, 4. şampiyonluk için Münih'te PSG karşısında sahaya çıkacak.

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