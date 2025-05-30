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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı

        Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, RAMS Park'ta kutlama gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 23:56 Güncelleme: 31.05.2025 - 00:18
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        Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından şampiyonluğu kutladı.

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        Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından orta saha yuvarlağına platform kuruldu. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası, platformdaki kürsülere yerleştirildi. Platform için oluşturulan kemerde 25. şampiyonluk logosu etrafında "Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu" ifadeleri yer aldı.

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        Sırasıyla kulüp başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ yöneticileri, teknik ve idari ekip platforma geldi. Ardından teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular seçtikleri şarkılarla platforma yürüdü.

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        Sonrasında futbolcular kendi seçtikleri parçalarla podyuma çıktı. Futbolculara eşleri ve çocukları da eşlik etti. Podyuma en son gelen kaptan Muslera, taraftara, "Her şey için teşekkürler. Sizi seviyorum." diyerek veda etti.

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        Okan Buruk, Kenan Doğulu'ya ait, "Rütbeni Bilicen" şarkısı eşliğinde platforma çıktı. Buruk'a oğlu Ali Yiğit ve eski eşi Nihan Akkuş eşlik etti. Tecrübeli teknik adam, önünde 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu tişörtle poz verdi.

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        Tören, iki kupanın kaldırılması, konfeti, sarı-kırmızı duman ve alev şovuyla sona erdi. Kutlamada Galatasaraylı futbolcuların dans ettiği "Pode Sentar" şarkısının sahibi MC Livinho da kutlamada sahne aldı.

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        Galatasaray, Süper Lig kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yaklaşık 700 bin taraftarının önünde kaldırmıştı.

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