Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti

ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hükümet Verimliliği Departmanınındaki (DOGE) görevinden ayrılan Musk, ziyaretlerini sürdüreceğini bildirirken, söz konusu kurumun güçlenerek büyüyeceğini ifade etti.

Basın toplantısı sırasında Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti. Gözündeki morluğun sorulması üzerine yanıt veren Musk, oğlu X'in kendisine vurduğunu ifade etti. Musk "Hadi yüzüme vur dedim ve vurdu." dedi.

Donald Trump ise "Onu tanıyorsanız, X bunu yapabilir... bunu yapabilir." şeklinde konuştu.

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MUSK'IN AYRILIĞI

Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Başkan Donald Trump'a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Musk, görev süresi boyunca başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) ilişkin ise "DOGE misyonu zamanla daha da güçlenecek ve hükümet genelinde bir yaşam biçimine dönüşecek." değerlendirmesinde bulundu.