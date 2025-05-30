Hapse girmemek için denize atmış!

"CESET BATMADI"

Sanık Baykara, "Zincirle vücudunu sardık. Sonra halıya sardık. O spontane gelişti. Valiz vardı, ona koyarız diye düşündük. Ancak ceset şişmişti bizde halıya sardık. Ben sadece denize atılacak sandım. Cesedi arabanın orta kapısından koyduk. Ben yaptıklarımı korkudan yaptım. Cesedi götürdük. Göl ile denizin birleştiği yere bıraktık. Yavuz'un aracıyla götürdük. Gece bıraktık. Cesedi bıraktıktan sonra 30 saniye baktı 'bu batmıyor' dedi. 'Ne bileyim abi' dedim. Sonra yine baktı. Cesedi attıktan sonra eve gittik. Delilleri kaldırırken bana 'dur her şeyi bırak ceset batmadı' dedi. Ben bir iyilik yaptım başıma bunlar geldi. Ben bu olayla ilgili baskı altında hissediyorum. Düşman sahibi oldum. Yavuz, telefonu saklamamamı atmamı söyledi. Bende bir yeşilliğin altına sakladım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir iyilik yaptım başıma bu geldi. Ben kendimde değildim ki, kendimi polise nasıl ifade edecektim" dedi.