Çocuklarının gözü önünde darbedildi

Marmaray Süreyya Plajı durağında iddiaya göre; iki çocuğuyla Marmaray'a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışmaya bir süre sonra başka bir kişi daha dahil oldu.

Çıkan arbedede konuya sonradan dahil olan kişi, iki çocuklu adamın yüzüne yumruk attı. Çocukların korku yaşadığı olayın ardından Marmaray'dan inen taraflar durakta yürürken tekrar kavga etti.

Duraktakiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken darbedilen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi.

Yaşanan olayda korkan çocukları duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalışırken o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.