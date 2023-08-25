Bartın'da tilki ve karacalar, fotokapana yansıdı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN Orman İşletme Müdürlüğü'nce bin 400 rakımdaki yaylalara yerleştirilen fotokapanlar ile tilki ve karacalar, kayıt altına alındı.

Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve orman işçilerin desteği ile Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki bin 400 rakımdaki Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarına, 1 ay önce 5 adet fotokapan yerleştirildi. Bölgede endemik türlerin varlığı ile yabani hayvan popülasyonunun belirlenmesi amaçlandı. Kurulan fotokapanlar ile bölgedeki tilki ve karacalar, görüntülenmeye başlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar

2023-08-25 11:57:03