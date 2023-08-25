Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da tilki ve karacalar, fotokapana yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:58 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da tilki ve karacalar, fotokapana yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN Orman İşletme Müdürlüğü'nce bin 400 rakımdaki yaylalara yerleştirilen fotokapanlar ile tilki ve karacalar, kayıt altına alındı.

        Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve orman işçilerin desteği ile Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki bin 400 rakımdaki Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarına, 1 ay önce 5 adet fotokapan yerleştirildi. Bölgede endemik türlerin varlığı ile yabani hayvan popülasyonunun belirlenmesi amaçlandı. Kurulan fotokapanlar ile bölgedeki tilki ve karacalar, görüntülenmeye başlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar

        2023-08-25 11:57:03

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Diyarbakır'da ormanlık alanda alevler yükseldi!
        Diyarbakır'da ormanlık alanda alevler yükseldi!
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeli tutuklandı!
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeli tutuklandı!
        Futbol konferansı!
        Futbol konferansı!
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        "Bahtiyar etti!"
        "Bahtiyar etti!"
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?

        Benzer Haberler

        Yaşlı kadını, kendisini savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli yakalandı
        Yaşlı kadını, kendisini savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli yakalandı
        Bartın'da temmuz ayındaki selin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı
        Bartın'da temmuz ayındaki selin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi
        Bartın'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi
        Drift yapan sürücüye 20 bin TL ceza
        Drift yapan sürücüye 20 bin TL ceza
        Bartın'da toplu tüketim yerlerinde denetimlere başlandı
        Bartın'da toplu tüketim yerlerinde denetimlere başlandı