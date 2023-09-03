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        Bartın'da 200 yıllık gelenek; 4 saat boyunca topluca mısır soydular

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 03.09.2023 - 11:49
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        Bartın'da 200 yıllık gelenek; 4 saat boyunca topluca mısır soydular
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        Ayhan ACAR/ULUS (Bartın),(DHA)-BARTIN'ın Ulus ilçesindeki 6 köyde, 200 yıldır yapılan 'mısır imecesi'nde toplanan mısırlar, topluca soyuldu. 4 saat süren etkinlikte köylüler mani ve türkü söyledi, küçükler de büyüklerine eşlik etti.

        Ulus ilçesine bağlı 6 köyün 12 mahallesinde iki asırdır yapılan 'mısır imecesi', bu yıl da gerçekleştirildi. Alıçlı, Aşağıçamlı, Kozanlı, Köklü, Çubukbeli ve Yukarıdere köylerinde toplanan mısırlar, Alıçlı köyündeki muhtarlık binası önüne getirildi. Mısırlar, burada köylüler tarafından imece usulü soyuldu. Soyulan mısırların bir bölümü öğütüldü, bir bölümü de tohum için ayrıştırıldı. 4 saat süren etkinlikte, köylüler mani ve türkü söyleyip, keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte küçükler, büyüklerine eşlik etti. Ayrıca yöreye özgü 'malak çorbası' yapılıp, ikram edildi.

        'GELENEĞİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN ÇABALIYORUZ'

        Yukarıköy köyü muhtarı Şaban Hiçyılmaz, "1973 yılından önce herkes köylerde yaşıyordu. O zamanlarda mısır imecelerini evlerde yapıyorduk. O zamanlarda geçimimiz tamamen mısır ve tarlaya bağlıydı. 1975-1980 yıllarından sonra büyükşehirlere göçler başladı. Sonrasında biraz unutuldu, ama bu geleneğimizi devam ettirmek için çaba gösteriyoruz. Bizim mutlaka bunu devam ettirmemiz ve bizden sonraki neslin de yapmasının gerektiğini düşünüyoruz. Mutlaka topraklarımızı ekmemiz gerekiyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

        2023-09-03 11:47:18

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