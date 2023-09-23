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        Köy yolunda otomobilin önüne ayı çıktı

        BARTIN'ınUlus ilçesinde köy yoluna inen ayı, otomobildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:55
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        Köy yolunda otomobilin önüne ayı çıktı
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        BARTIN'ınUlus ilçesinde köy yoluna inen ayı, otomobildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Ulus ilçesi Kumluca beldesi Kirsinler köyünün girişinde otomobil sürücüsünün önüne ayı çıktı. Ayı, aracın önünde koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Araçta bulunanlar da cep telefonlarının kamerasıyla, ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Görüntülerde, görüntü çekenlerden birinin, ayıya yoldan çekilmesi için bağırdığı duyuldu. Yaklaşık 50 metre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormana girip, kayboldu.

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